В Орле в пруду утонул мужчина

Тело было найдено в десяти метрах от берега.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в районе улицы Раздольной поступило в МЧС в 16:35. К пруду Северный прибыла оперативная группа и водолазы областной поисково-спасательной службы. Тело 43-летнего мужчины обнаружили в десяти метрах от берега, на глубине около двух с половиной метров. Отметим, у Северного пруда место для купания не оборудовано. Там не обследуют берег и дно, не изучают качество воды и не дежурят спасатели.

В ГУ МЧС России по Орловской области подчеркивают, что в этом купальном сезоне уже 23 происшествие на воде. В ведомстве призывают выбирать безопасный отдых, заботиться о своей жизни и здоровье близких.

ИА «Орелград»