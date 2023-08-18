В Орле в пруду утонул мужчина

18.8.2023 | 10:52 Новости, Происшествия

Тело было найдено в десяти метрах от берега.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в районе улицы Раздольной поступило в МЧС в 16:35. К пруду Северный прибыла оперативная группа и водолазы областной поисково-спасательной службы. Тело 43-летнего мужчины обнаружили в десяти метрах от берега, на глубине около двух с половиной метров. Отметим, у Северного пруда место для купания не оборудовано. Там не обследуют берег и дно, не изучают качество воды и не дежурят спасатели.

В ГУ МЧС России по Орловской области подчеркивают, что в этом купальном сезоне уже 23 происшествие на воде. В ведомстве призывают выбирать безопасный отдых, заботиться о своей жизни и здоровье близких.

ИА «Орелград»


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