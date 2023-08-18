Арбитраж рассматривает еще два иска «Строй-металла» к подрядчику школы на Зеленина

Одно требование на 1,599 миллиона рублей уже удовлетворено.

Накануне «Орелград» написал о судебной тяжбе субподрядчика с ООО «Техспекцомплект». Представитель истца – ООО «Строй-металл» — связался с редакцией и прокомментировал сложившуюся ситуацию. Помимо описанного нами дела, есть еще требования на общую сумму около 3 млн рублей. Работы были выполнены около года назад. Невыплату представители ответчика в суде обосновывают необходимостью «сдать школу».

В картотеке арбитражных дел 19 исков к ООО «Техспекцомплект», поданных с конца 2022 года и за прошедшие месяцы 2023. Около полумиллиона требует ООО «Газпром межрегионгаз Орел». Более 3 млн рублей пытается отсудить ООО «ТД «Электротехмонтаж». ООО «Камень Строй» взыскало более 7,5 млн рублей. Самым неприятным исходом для субподрядчиков станет банкротство Техспекцомплекта.

Напомним, срок сдачи школы определен, но не известен. Если в начале года, у жителей Орла была надежда с 1 сентября водить детей в новое учебное учреждение. То теперь администрация города скромно говорит о начале работы со второй четверти. Первоначально школу должны были сдать в 2022 году. У всех возникают вопросы: стоило ли отдавать такой значимый и дорогой объект компании, которая занималась лишь фонтанами и благоустройством, случайно ли на конкурс не заявились реальные застройщики, имеющие весомый опыт?

Цена контракта несколько раз пересматривалась. Очередная — 1066 млн рублей. Подрядчик получил авансом 70%. Дополнительно заключен десяток контрактов на оснащение кабинетов физики, химии, информатики и т.д.

ИА «Орелград»

На иллюстрации ниже данные с сайта «Госзакупки«.