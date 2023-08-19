Госархив опубликовал коллекцию ревизских сказок

Электронный справочник содержит список дел и описи по уездам.

Государственный архив Орловской области опубликовал на своем официальном сайте новый электронный справочник «Коллекция ревизских сказок податного населения Орловской губернии». Как пояснили в учреждении, электронный справочник включает, в частности, структурированные описи фонда № 760 и отсканированные (имеющиеся) внутренние реестры дел.

Также коллекция содержит в себе указатель к ревизским сказкам Новосильского уезда, составленный сотрудниками Государственного архива Орловской области и пользователем читального зала Н.Б. Алексаниной. В справочник включен и список дел, содержащих внутренние реестры. Найти его можно на сайте госархива в разделе «НСА» (научно-справочный аппарат).

«Обращаем Ваше внимание, что справочник не содержит электронных копий ревизских сказок», — подчеркнули в учреждении. Однако опубликованные списки помогут пользователям лучше ориентироваться в самой коллекции, поскольку они содержат точные названия документов. Причем сведения будут интересны и жителям соседних регионов, чьи территории в свое время входили в состав Орловской губернии.

Например, в справочнике имеется указатель на исторические документы нынешних Брянской и Липецкой областей, которые хранятся в орловском архиве. Среди них, например, имеется «Ведомость о количестве ревизских душ (по сословиям) г. Карачева (со слободами) и взимаемых с них податей за 1795 год», на пяти листах. Имеются и «Ревизские сказки купцов [Гадковникова С.С., Целыбьевы С.Ф. и Ф.Ф.], посадского Перелыгина С.Г. г. Ельца (Воронежской губернии) за 1744 год».

ИА «Орелград»