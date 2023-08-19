Пункты геодезической сети проверили под Орлом

Обследование пунктов было проведено сотрудниками регионального Управления Росреестра.



Руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура приняла личное участие в мероприятиях по обследованию пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Обследование представляло собой визуальный осмотр пунктов с целью «выявления состояния их наружных знаков и верхней марки центра, внешнего оформления». По результатам проведенного мероприятия были составлены карточки обследования.

«Работу по обследованию пунктов ГГС орловский Росреестр проводит в рамках реализации программы «Национальная система пространственных данных», — пояснила Надежда Кацура. — С начала года специалистами Управления обследовано 177 пунктов ГГС. В результате выявлены повреждения 12 пунктов, а некоторые и вовсе утрачены. Действующее законодательство предусматривает возмещение вреда, причиненного пунктам ГГС, а также запрещает осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных опознавательных знаков пунктов ГГС».

Эксперты Росреестра также напомнили жителям Орловской области о том, что геодезические пункты являются собственностью государства. Поэтому их повреждение или уничтожение влечет за собой административную ответственность, в том числе и штрафы. В ведомстве добавили, что указанные сети создаются для выполнения геодезических и картографических работ. Последние проводятся при градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройстве, работах по недропользованию и иной деятельности. Пункты необходимы для повышения точности результатов указанных работ.

ИА «Орелград»