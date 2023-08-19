Орловские буренки нарастили надои

Статистики рассказали о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области по состоянию на 1 августа 2023 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций насчитывало 127,7 тысячи голов, или 108,6 процента к уровню на 1 августа 2022 года. В том числе коров в регионе насчитывается 33,9 тысячи голов, что на 0,6 процента меньше, чем годом ранее. Несмотря на сокращение численности коров в Орловской области в этом году произвели 68,9 тысячи тонн молока, что на 2,5 процента больше, чем было год назад на такую же дату.

«В среднем от одной коровы в сельскохозяйственных организациях Орловской области надоено 3879 килограмм молока, что на 78 килограмм больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в десяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе», — говорится в информации Орелстата.

Отметим, что по уровню производства молока именно сельхозорганизации занимают лидирующее положение в Орловской области. В текущем году их доля в совокупном производстве этого продукта составляет 70,3 процента, годом ранее она составляла 68,1 процента. На втором месте идут частные хозяйства населения, доля которых составляет 21,8 процента. Годом ранее она была выше и составляла 23,3 процента. Замыкают тройку производителей крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В общем объеме производства молока их доля составляет 7,9 процента, годом ранее она составляла 8,6 процента.

ИА «Орелград»