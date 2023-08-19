Орловца принудительно выписали из проданной квартиры

Новому владельцу жилья для этого пришлось обратиться в суд.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел дело о признании гражданина прекратившим право пользования жилым помещением. Подробности сообщила пресс-служба суда. С иском обратился местный житель, который купил квартиру у ответчика еще в феврале 2012 года. Покупатель официально зарегистрировал за собой право собственности на жилое помещение. Однако предыдущий владелец уговорил не снимать его с регистрационного учета, пока он не купит себе новую квартиру в другом регионе.

Покупатель оказался человеком отзывчивым и согласился удовлетворить просьбу. Тем более что после продажи предыдущий владелец выехал из квартиры, забрав все свои вещи. Он уехал в другую область, но с 2013 года «перестал выходить на связь и в добровольном порядке сняться с регистрационного учета не желал». В суд данный гражданин также не явился, хотя был извещен о заседании надлежащим образом. В суде были допрошены свидетели. Они подтвердили, что ответчик «после продажи дома в нем не жил, его вещей там нет, уехал добровольно и возвращаться не собирался».

«Кроме свидетельских показаний суд учел, что соглашение относительно пользования данным жилым помещением между сторонами отсутствует, — уточнили в пресс-службе райсуда. — Доказательств, свидетельствующих о попытках ответчика вселиться в жилое помещение, а также о несении ответчиком расходов по содержанию жилого помещения не представлено и в материалах дела отсутствуют. Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и признал ответчика прекратившим право пользования жилым помещением. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»