Единственные поставщики получили большинство контрактов в Ливнах

Лишь треть объема муниципальных контрактов была получена конкурентными способами.

Контрольно-счетная палата Ливен провела аудит закупок товар, работ и услуг для муниципальных нужд города за первый квартал 2023 года. Из отчета следует, что за указанное время в целом было размещено закупок на общую сумму 177,005 миллиона рублей. Из общего объема конкурентными способами (электронный аукцион и запрос котировок в электронной форме) было размещено 155 закупок на сумму 54,921 миллиона рублей, что составляет лишь 31 процент в общем объеме закупок.

При этом 1460 закупок было произведено у единственного поставщика, подрядчика и исполнителя. Совокупная сумма этих контрактов составила 122,084 миллиона рублей, или 69 процентов в общем объеме закупок. В целом за первый квартал 2023 года в Ливнах было заключено контрактов и договоров на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 173,974 миллиона рублей.

Аудиторы подсчитали, что экономия по результатам закупок за отчетный период времени составила 3,031 миллиона рублей или 1,7 процента от общей суммы проведенных закупок. Отметим, что экономия могла быть и большей, если бы больше процедур проводилось конкурентными способами. Ведь при проведении торгов поставщики сражаются за подряд друг с другом, снижая цену. Тем самым экономятся казенные средства. А при закупке у единственного поставщика экономия невозможна в принципе, поскольку никто не торгуется, а поставщик получает контракт по изначально установленной заказчиком цене.

Из отчета КСП также следует, что по результатам контрольных мероприятий за первый квартал 2023 года один акт, содержащий признаки состава административного правонарушения, был направлен в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. А информация о результатах проведения аудита в сфере закупок в целом была направлена главе города Ливны и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»