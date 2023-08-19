Замах на полицейского дорого обошелся орловцу

19.8.2023 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Суд в Орле рассмотрел очередное дело о «нападении» на стража порядка.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла при участии государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Совершено оно было в марте 2023 года. Подсудимый вместе со своим знакомым около 17 часов вечера находился в общественном месте, а именно возле входа в магазин «Магнит», расположенного на улице Латышских стрелков.

Из материалов дела следует, что оба приятеля находились в состоянии алкогольного опьянения и имели неопрятный внешний вид. Тем самым они уже совершали административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения). В связи с этим к ним подошел участковый уполномоченный полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, в форменном обмундировании.

Он представился приятелям, сообщил им о том, что они нарушают закон и потребовал «прекратить противоправное поведение». В этот момент, как установил суд, у подсудимого «возник и сформировался преступный умысел, направленный на угрозу применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника полиции». Нетрезвый мужчина схватил участкового за грудки, затем демонстративно сжал правую руку и завел ее назад, после чего трижды замахнулся на полицейского, имитируя удары. Полицейский воспринял данную угрозу как реальную, хотя кулаком так и не получил.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном и поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Он подтвердил, что полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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