Орловские чиновники не смогли продать детдом

Желающих приобрести комплекс за предложенную цену попросту не нашлось.

В Орловской области провалилась очередная попытка пустить с молотка комплекс, представляющий собой государственное имущество. Предметом аукциона было нежилое здание, а именно детский дом площадью 1113,1 квадратных метра. Он расположен в поселке городского типа Колпна, на улице Чкалова. Это здание и участок под ним находятся в собственности Орловской области, запись о чем в Едином государственном реестре недвижимости была сделана еще в июле 2009 года.

В состав единого лота также был включен земельный участок с видом разрешенного использования: земельные участки образовательных учреждений. Его площадь оценивается в 2719 квадратных метров. Кроме того, в состав лота было включено польское зеркало, которое раньше пытались продать отдельно от детского дома. Из конкурсной документации следует, что обременений и ограничений на использование зеркала не зарегистрировано.

Основанием для проведения аукциона послужило распоряжение правительства Орловской области от 15 июня 2023 года. В соответствии с ним начальная цена всего перечисленного имущества была установлена в размере 4 656 195 рублей. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Отметим, что указанный детский дом областные власти безуспешно пытаются продать уже несколько лет, но заявок от потенциальных покупателей как не было, так и нет. Детдом ежегодно кочует из одной программы приватизации госимущества в другую.

Ранее несостоявшимся был признан аукцион по продаже Здоровецкого отделения реабилитации. Причиной также стало отсутствие заявок на участие. Этот комплекс, расположенный в деревне Зубцово Ливенского района, чиновники хотели продать за 11,095 миллиона рублей. На торги были выставлены два спальных корпуса, здание прачечной-морга, материальный склад, гараж, здание котельной и земельный участок под всей этой недвижимостью.

ИА «Орелград»