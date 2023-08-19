Орловских чиновников обязали убрать свалки вокруг «помоек»

Факты нарушения законодательства выявили в поселке Верховье.

Вступило в силу решение по административному делу, которое рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Иск подало Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ответчиком стала администрация поселка Верховье. Истец просил суд о понуждении ответчика к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства. В обоснование иска было указано, что ранее в поселке была проведена проверка.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора обследовали места накопления твердых коммунальных отходов. Проверки с выходом на место начали проводиться в мае этого года. В результате проверяющие обнаружили несанкционированные свалки, состоящие из порубочных остатков деревьев, отходов в мешках, травы, остатков мебели, автомобильных покрышек и др. Интересно, что эти свалки расположены примерно на двух десятках улиц, причем образовались они стихийно вокруг официальных контейнерных площадок.

Иными словами, в поселке был обнаружен «мусор вокруг мусорок», и эти свалки были созданы непосредственно на почве. В суде специалисты объяснили, что в подобном случае происходит не просто захламление территории, но и разложение отходов. А продукты разложения являются вредными для окружающей среды и человека веществами.

«Их поступление в атмосферный воздух ведет к снижению качества окружающей среды на территории района, — говорится в материалах дела. — В результате ветрового разноса происходит загрязнение отходами близлежащих территорий. Складирование отходов на данных земельных участках не только не отвечает санитарным нормам и требованиям, но и представляет собой опасность для здоровья населения и окружающей среды».

Как установил суд, на территории поселка Верховье действуют «Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования». В соответствии с ними организация уборки муниципальной территории осуществляется органами местного самоуправления. Также правилами запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Если установить тех, кто эти свалки создает, невозможно, то производить уборку и рекультивацию власти обязаны за казенный счет.

Суд изучил представленные материалы и счел доказанным факт того, что несанкционированные свалки на перечисленных Роспотребнадзором улицах возникли вокруг официальных мусоросборников. Бездействие администрации поселка Верховье было признано незаконным. Чиновникам дали месяц со дня вступления решения суда в законную силу на то, чтобы полностью убрать несанкционированный мусор вокруг санкционированных мусоросборников.

ИА «Орелград»