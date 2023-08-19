В Спасском-Лутовинове возродят тургеневскую «Асю»

Возрожденная опера «Ася» пройдет испытание музейной премьерой.

Как сообщили в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 27 августа в родовой усадьбе знаменитого писателя состоится музейная премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова «Ася». Она будет поставлена по одноименной повести Ивана Тургенева. Сообщается, что проект возрождения одного из шедевров отечественного оперного искусства реализован силами Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова и Российской академии театрального искусства – ГИТИС.

Опера оказалась забытой на целое столетие, подчеркивают организаторы. Впервые опера «Ася» была поставлена 28 сентября 1900 года в Москве — Товариществом русской частной оперы под управлением Ипполитова-Иванова. В главных партиях блистали ведущие певцы того времени Цветкова и Шубин, а эскизы декораций и костюмов были выполнены великим русским художником Врубелем.

«В послереволюционное время опера «Ася» исчезла со сценических подмостков, — говорят в Спасском-Лутовинове. — И лишь в июне 2022 года она вновь вернулась к слушателям. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского консерватории с большим успехом прошло концертное исполнение оперы, которое стало, по сути, мировой премьерой».

И вот теперь музейная премьера состоится под Орлом, в селе Спасское-Лутовиново Мценского района, где расположена родовая усадьба Ивана Тургенева. Директор музея-заповедника Сергей Ступин выразил уверенность в том, что она вызовет огромный интерес как у представителей музыкальной общественности, так и у всех любителей музыки. Начало оперы напечено на 16 часов, возрастное ограничение — 0+.

«Теперь возрожденная опера будет представлена в родовой усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева, по повести которого она поставлена, — комментирует Сергей Ступин. — Это стало возможным благодаря дружбе, завязавшейся у нас с ректором музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Иосифовичем Вороной».