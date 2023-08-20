Орловцы узнают о применении агрохимикатов с опозданием

В Орле назвали наиболее распространенные нарушения в сельском хозяйстве.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело анализ своей контрольной деятельности в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в текущем году проведено уже 39 плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверяли тех, кто применяет в своей деятельности средства защиты растений. Основными видами деятельности этих предприятий является выращивание зерновых культур, семян масличных культур и смешанное сельское хозяйство.

В ходе проверок было выявлено немало нарушений. По их итогам Россельхознадзор составил своего рода рейтинг наиболее популярных из них. Как оказалось, очень часто в Орловской области встречается такое нарушение, как «несвоевременное уведомление населения о предстоящих обработках пестицидами и агрохимикатами». Поясним, что аграрии обязаны заблаговременно извещать местные власти и население о предстоящих обработках полей. Особенно это актуально для пчеловодов, поскольку использование агрохимикатов может привести к массовому мору пчел.

На втором месте в рейтинге нарушение стоит «уведомление населения не в полном объеме». Далее следует нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов — способ, дозировка, обрабатываемая культура и прочее. В целом, как отмечает ТУ Россельхознадзора, при проверках выявлелись нарушения норм федеральных законов «О пчеловодстве в Российской Федерации» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В качестве примера Управление приводит случай, произошедший в июне 2023 года. В рамках плановой проверки было установлено, что орловская компания «Черкизово-Растениеводство» опубликовала объявление о предстоящей обработке пестицидами и агрохимикатами с нарушением регламентов. Выразилось нарушение в том, что объявление содержало не всю информацию, которые надо публиковать. В частности, в нем не было данных о границах запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами территорий, о способе проведения работ. Не были указаны наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

«Такое бездействие является нарушением Федерального закона № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По факту выявленного нарушения юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 8.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа на сумму 10 000 рублей».

ИА «Орелград»