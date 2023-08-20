Никто не захотел покупать морг под Орлом

Областные власти подвели неутешительные итоги аукциона.

Назначенный на 14 августа аукцион по продаже государственного имущества, находящегося в собственности Орловской области, не состоялся. Как следует из итогового протокола, на участие в электронных торгах не было подано ни одной заявки. Отметим, что по условиям это должен был быть аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. В целом с молотка хотели пустить имущественный комплекс, расположенный в деревне Зубцово Ливенского района.

В один лот было объединено семь объектов, начальная цена лота была установлена в размере 11,095 миллиона рублей. В частности, потенциальным покупателям предлагалось приобрести два спальных корпуса площадью 227,7 и 96,8 квадратных метра соответственно, здание прачечной-морга площадью 58,6 квадратных метра, а также материальный склад, гараж, здание котельной и земельный участок под всей этой недвижимостью. Соответственно, его назначение: для эксплуатации и обслуживания административного здания, прачечной-пищеблока, кухни, гаража, материального склада, Здоровецкого отделения реабилитации, здания прачечной-морга, спальных корпусов и котельной.

Впрочем, это не единственные неудачные торги текущей недели. Несостоявшимся был признан и другой электронный аукцион, в рамках которого с молотка планировалось пустить нежилое административное здание площадью 795,2 квадратных метра, расположенное в поселке Шаблыкино. Вместе с ним на торги был выставлен земельный участок площадью 1193 квадратных метра. Все это имущество также принадлежит Орловской области. Продать его планировалось одним лотом с начальной ценой в размере 1,85 миллиона рублей. Однако и в этом случае не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

ИА «Орелград»