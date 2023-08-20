В Ливнах расширили меры борьбы с экстремизмом

Городские власти внесли изменения в целевую программу.

Администрация города Ливны внесла изменения в муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма», принятую в конце 2022 года. В ней появились дополнительные мероприятия. В частности, с 2023 по 2028 год за казенный счет планируется изготовление и распространение информационных печатных изданий по тематике межнациональных и межконфессиональных отношений. Цель данной меры профилактики заключается в повышении интереса местных жителей к изучению истории, культуры народов Российской Федерации, значимых исторических событий и памятных дат. Займется этим городской отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС.

По данным авторов программы, криминальная обстановка на территории Ливен продолжает оставаться стабильной. Информации о подготовке или проявлениях террористической и экстремистской направленности не имеется. На территории города на момент старта программы проживало 47 019 человек, в том числе не титульных национальностей 419 человек.

Национальный состав населения Ливен был представлен следующим образом: русские – 98 процентов, украинцы – 0,27 процента, армяне – 0,11 процента, таджики – 0,2 процента, казахи – 0,13 процента, азербайджанцы – 0,13 процента, молдаване – 0,13 процента, узбеки – 0,95 процента, белорусы – 0,07 процента, другие национальности – 0,07 процента. По оценке местных властей, миграционные процессы в городе влияния на обстановку в сфере противодействия терроризму не оказывают.

Случаев межнациональных конфликтов на бытовой почве, конфликтов с местным населением по земельно-хозяйственным вопросам, на почве неприязни и хулиганских побуждений, конфликтов лиц не титульных национальностей между собой в прошлом году не зафиксировано, сообщают также власти и добавляют, что на территории Ливен зарегистрированных диаспор нет. По конфессиональному составу в городе преобладает православное христианство. В Ливнах зарегистрированы только традиционные христианские организации, всего четыре прихода.

Добавим, что в рамках аналогичной программы в 2020-2022 годах межведомственной комиссией были проведены обследования 70 процентов объектов, включенных в перечень объектов вероятных террористических посягательств. Также было установлено две камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, изготовлено и распространено 300 информационно-печатных изданий по тематике противодействия терроризму и экстремизму.

ИА «Орелград»