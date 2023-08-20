Ветерану труда на Орловщине отказали в льготе

Отказ компенсировать расходы на ЖКУ суд признал законным.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда Орловской области, местной жительнице было отказано в иске о взыскании денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее женщина, имеющая звание «Ветеран труда», подала иск о восстановлении своих нарушенных прав. Суду она сообщила о том, что ее обращение в местный филиал Областного центра социальной защиты населения о взыскании единовременной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осталось без удовлетворения.

Компенсацию ей перестали выплачивать с середины декабря 2021 года. При этом за период с января по май 2023 года денежные средства были ей выплачены. В возврате средств за 2022 год ветерану труда чиновники отказали. Поэтому в суде женщина потребовала признать незаконным прекращение выплаты и взыскать с ответчика в ее пользу долг за прошлый год. Представитель центра соцзащиты иск не признала и заявила, что истица сама «не представила документы о продлении временной регистрации по адресу места жительства, поэтому выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были прекращены».

Суд установил, что истица состоит в соцзащите как «Ветеран труда». Однако 16 декабря 2021 года ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ была прекращена, поскольку завершился срок временной регистрации женщины по месту жительства. Документы, подтверждающие продление временной регистрации, в адрес органов социальной защиты населения предоставлены не были. Истица обратилась туда с заявлением о назначении компенсации только в конце апреля 2023 года, представив справку о регистрации по месту пребывания.

В связи с этим ей была вновь назначена выплата и даже сделан перерасчет с начала финансового года, то есть с 1 января 2023 года. Однако во взыскании денег за 2022 год суд отказал, признав тем самым законным отказ чиновников из службы соцзащиты. По логике суда, истица сама не проявила должной степени заботы и осмотрительности, поскольку имела возможность своевременно представить документ о регистрации по месту жительства для продления выплаты компенсации, как она ранее это уже делала.

То есть она была знакома с указанным порядком, а поскольку письменного заявления и подтверждающего документа она вовремя не представила, это явилось законным основанием для прекращения выплаты ежемесячной денежной компенсации. Решением Новодеревеньковского районного суда ветерану труда было отказано, но оно в законную силу не вступило, поэтому у женщины еще есть возможность отстоять свое право на льготу в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»