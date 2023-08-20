В колонии под Орлом определили лучшего рыбака

Состязание по рыбной ловле прошло в поселке Нарышкино.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, состязание по рыбной ловле прошло в исправительной колонии №5 общего режима. Напомним, она расположена в поселке Нарышкино Урицкого района. Впрочем, участие в турнире принимали не заключенные, а сотрудники режимного учреждения. Соревнования проходили на местном водоеме, победителя определили по наибольшему суммарному весу пойманной рыбы всеми членами команды.

«При совпадении у двух и более команд общего веса рыбы с точностью до плюс-минус 100 гр., предпочтение отдается команде, поймавшей наибольшее количество рыбы, — объяснили правила в пресс-службе УФСИН. — Аналогично определялся победитель в личном первенстве и участник, поймавший самую крупную рыбу. Участники соревнований расположились в отдельных секторах на расстоянии не менее 10 метров друг от друга и в течение зачетного времени должны были выловить наибольшее количество рыбы на одну или две удочки».

На рыбалку участникам было отведено строго определенное время. Когда оно подошло к концу, рыбаки по сигналу удочки свернули и отправились с уловом к весам. Как говорят в УФСИН, интрига сохранялась до самого окончания взвешивания, то есть борьба за победу была острой. В результате первое место заняла команда отдела охраны исправительного учреждения, второе — команда отдела по воспитательной работе с осужденными, третье – команда медицинской части.

«Самую крупную рыбу – щуку весом 1,2 кг, поймал сотрудник отдела охраны ИК-5 Александр Чиняков. В конце участников ждала традиционная уха, приготовленная на костре – подытожили в УФСИН.

ИА «Орелград»