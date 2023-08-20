Убийца из Глазуновки объяснил, за что зарезал любимую

Мужчина списал все на алкоголь и побои, которые ему приходилось терпеть.

Стали известны подробности процесса над жителем Глазуновки, который недавно был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Суд и следствие установили, что он умышленно причинил смерть другому человеку, а именно своей бывшей сожительнице. Кстати, оба являлись на момент совершения преступления пенсионерами, а убийца оказался еще и глуховат, хотя инвалидности официально у него нет.

Кровавая драма разыгралась на кухне. Приехавшие по вызову сотрудники полиции и медики увидели там женщину, лежавшую в собственной крови. Последняя сочилась из раны на животе. По подозрению в убийстве сразу же был задержан ее бывший сожитель. В судебном заседании он свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, раскаялся и рассказал свою версию случившегося. По его словам, в тот роковой день некогда любимая женщина приехала к нему в гости со своей дочерью и внучкой. Он их встретил и угостил, после чего дочь уехала.

Сам же он отправился в «поход по магазинам» — экс-сожительница дала ему денег, так как накануне получила пенсию, велев оплатить коммунальные услуги, а также купить бутылку водки и продукты питания. Задание мужчина выполнил и вернулся домой, где они вместе с гостьей расположились на кухне и принялись распивать спиртное. Мужчина уверял, что он выпивал по полстопки, а его «дама сердца», с которой он совместно до этого прожил пять лет, выпивала по целой стопке.

Убийца припомнил, что собутыльница дважды ударила его рукой по лицу, причем он не понял, за что именно получил. Также мужчина поведал суду, что женщина и раньше его била, но он все ей прощал. Однако на этот раз его взяла такая злоба, что он машинально схватил со стола кухонный нож, которым до этого резал хлеб, и ударил им свою сожительницу, удар пришелся в живот. Потом он испугался, бросил нож, подошел к ней, попросил прощения и полотенцем пытался перевязать рану, чтобы не шла кровь. Однако ничего у него не получилось, поэтому он стал звонить в «скорую», потом в полицию.

Из дома никуда не выходил, находился возле лежащей на полу женщины до тех пор, пока не прибыли медики и полицейские. В ходе расследования было установлено, что незадолго до трагедии сожители разъехались. А в роковой день женщина просто приехала к мужчине, чтобы навестить его и помочь деньгами. Кстати, убийца в свое оправдание заявил не только о побоях, которые ему якобы приходилось терпеть от любимой. Он также свалил вину на алкоголь, заявив, что «был бы трезвым, такого никогда не произошло». Суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»