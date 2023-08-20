Под Орлом пьяного водителя надолго изолировали от общества

«Вечно пьяный» водитель вслед за крупным штрафом схлопотал еще и срок.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Кромским районным судом Орловской области. Перед ним предстал «водитель-рецидивист». Молодого человека уже неоднократно судили за пьяное вождение. В частности, в январе 2023 года по приговору того же Кромского районного суда он был наказан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина получил тогда штраф в размере 210 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком на 2 года.

Однако это его ничему не научило. Он вновь попался пьяным за рулем, причем произошло это 8 марта 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял личным автомобилем марки ВАЗ-21053. Нетрезвый водитель двигался из поселка Надежда в сторону поселка Кромы. Приблизительно в 17 часов он был остановлен сотрудниками ДПС на автодороге «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы», проходящей через село Вожово Кромского района.

Поскольку у водителя имелись явные внешние признаки опьянения, он был немедленно отстранен от управления транспортным средством. На предложение пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи прибора на месте водитель в присутствии понятых отказался. Затем он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, удостоверив данный факт личной подписью в протоколе. Тем самым он не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица и был признан пьяным за рулем.

По окончании дознания при ознакомлении с материалами уголовного дела и после консультации с защитником обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое поддержал в судебном заседании. Иными словами, он полностью признал вину в надежде на смягчение наказания. Впрочем, признание вины суд не учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства, поскольку согласие с предъявленным обвинением является одним из условий применения особого порядка принятия решения по делу. «Рецидивист» получил 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Поскольку он не отбыл предыдущее наказание по январскому приговору, суд накинул ему еще – за решеткой вечно пьяный водитель должен провести 9 месяцев, а срок лишения его прав продлили до трех с половиной лет.

ИА «Орелград»