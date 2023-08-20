В Орле продавец пороха попался на оперативном эксперименте

Мужчина заключил сделку с полицейскими, выдававшими себя за простых людей.

Вступил в силу приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении жителя областного центра по части 2 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следовало, что в сентябре 2022 года орловец решил подзаработать. У него дома имелся небольшой запас пороха. Кстати, сам мужчина оказался охотником, на момент задержания у него на руках имелся выданный в законном порядке, действующий охотничий билет. Этот документ давал мужчине право на хранение и ношение охотничьего оружия и боеприпасов.

Как установило следствие, порох для самостоятельного изготовления патронов орловец также приобрел законно. Это был бездымный охотничий порох марки «Сокол», который относится к категории взрывчатых веществ метательного действия и предназначен для снаряжения патронов охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия. Нарушил же закон охотник только тогда, когда решил порох продать. Оборот оружия, в том числе его продажа, строго регламентируется законом. Для этого надо, например, получить специальную лицензию.

Но охотник поступил куда проще. Он разместил в Сети объявление о продаже бездымного пороха за 2000 рублей, снабдив его соответствующей фотографией товара. Также оставил для связи свой телефон. Вскоре по его номеру позвонили. Продавец договорился с покупателем об условиях сделки. Он и не подозревал, что в роли «покупателя» выступал сотрудник полиции, который вместе со своими коллегами проводил оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент». Покупатель в назначенное время пришел на встречу с продавцом.

Сделка состоялась во дворе многоквартирного дома. После обмена пороха на деньги продавец был задержан. Оперативники объяснили ему, что он подозревается в незаконном сбыте взрывчатых веществ. Кстати, подсудимый мог бы заработать на порохе на законных основаниях, если бы добровольно сдал его силовикам. За подобное в Орловской области выплачивается денежное вознаграждение. Суд признал охотника виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Испытательный срок составит 2 года, в течение которых охотник должен доказать свое исправление.

ИА «Орелград»