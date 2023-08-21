Дело о скандальном ремонте поликлиники в Орле дошло до суда

Подрядчик капремонта попался на неосновательном обогащении.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению субъекта РФ, а именно Орловской области, чьи интересы представляло казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания Старт». Изначально речь в иске шла о взыскании 25,052 миллионов рублей, из которых 24,888 миллиона были оценены истцом как неосновательное обогащение.

Правда, уже по ходу процесса от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому Орловская область просила суд взыскать с ответчика уже не 25 миллионов, а 3,873 миллиона рублей. Из них 3,6 миллиона составила сумма неосновательного обогащения, а остальное – проценты за пользование чужими денежными средствами. Также истец просил продолжить начислять проценты по день фактической уплаты задолженности.

Из материалов дела следует, что 30 декабря 2022 года «Орелгосзаказчик» и «КСК Старт» заключили контракт. Подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт поликлиники №2 в Орле. Здание расположено на улице 8 Марта. Цена контракта была определена в размере 27,824 миллиона рублей. В соответствии с контрактом авансирование работ было предусмотрено в размере 89,45 процента, то есть размер авансового платежа составлял 24,888 миллиона рублей. Причем авансовый платеж должен был поступить подрядчику уже на следующий день, то есть 31 декабря 2022 года.

Начало выполнения работ было определено с момента заключения контракта, окончание работ – 20 ноября 2023 года. При заключении контракта подрядчиком была предоставлена независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта со сроком действия по 29 января 2024 года на сумму 3,696 миллиона рублей. Заказчик вовремя перечислил подрядчику 24,888 миллиона рублей аванса. Однако затем начались проблемы. Так, 31 января 2023 года была проведена выездная проверка, в ходе которой «было выявлено отсутствие представителей подрядной организации ООО «КСК Старт» на строительной площадке, работы не велись, о чем составлен акт осмотра».

Следующая проверка была проведена 28 февраля. Тогда заказчиком также было установлено, что работы на строительной площадке не ведутся. В течение марта было проведено еще несколько проверок, но строителей в поликлинике никто так и не увидел. Не появились они и в начале апреля. В результате в середине апреля «Орелгосзаказчик» принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с отсутствием подрядчика на строительной площадке. Также была направлена претензия с требованием о возвращении суммы аванса, то есть 24,888 миллиона рублей. Она была оставлена без ответа.

Суд счел законным и обоснованным решение заказчика об отказе от исполнения контракта. Уже в ходе рассмотрения спора заказчиком по банковской гарантии были получены 3,696 миллиона рублей, а в июне «КСК Старт» перечислила на счет «Орелгосзаказчика» еще 17,591 миллиона. Сумма невозвращенного аванса сократилась до 3,6 миллиона рублей. Суд постановил взыскать ее с краснодарской компании как неосновательное обогащение. Также с подрядчика взыскано 232 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами и наложен на него штраф в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»