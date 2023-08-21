В Орле появился «костел непорочного зачатия»

Эксперты уточнили сведения о бывшем римско-католическом костеле.

В Орле составлен акт государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия, включенного в госреестр под названием «Здание бывшего римско-католического костела», середина XIX в.». Это памятник регионального значения, расположенный на улице Горького. Экспертиза проводилась для уточнения сведений об этом объекте. В результате эксперт пришел к выводу, что название памятника в реестре следует изменить. Наименование будет звучать так: «Римско-католический костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии». Уточняется и время возникновения объекта культурного наследия: 1861-1864 годы.

В ходе проведения экспертизы был произведен сбор необходимых материалов и сведений, проведены историко-культурные исследования, натурное, визуальное обследование и фотофиксация объекта, выполнение необходимых обмеров и схематических планов, аналитическое исследование и составление самого акта. Было установлено, что здание бывшего римско-католического костела было признано памятников по решению Орловского облсовета народных депутатов в 1993 году. Уточнить название удалось благодаря изученным документальным источникам.

Как установил эксперт, в краеведческих изданиях встречаются две даты завершения строительства костела: 1861 и 1864 годы. Однако на архивном фото, выполненным в 1863 году Эдуардом Шлессингом, здание костела внешне выглядит же завершенным. Датировка, предлагаемая экспертизой – 1861-1864 гг. Добавим, что исследуемый объект в настоящее время не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Границы его территории не разрабатывалась и не утверждались. Объект частично читается в исторических границах, в целом утраченных во времени в связи с развитием на этой территории предприятия «Продмаш».

В связи с новой функцией в советский и поздний периоды исследуемое здание использовалось как общественное – это был клуб, затем производственный корпус «Продмаш». Здание было реконструировано и в результате значительных перестроек было разделено перекрытием на два этажа. В связи с этим были изменены фасады и устроены вместо крупных витражных стрельчатых окон прямоугольные проемы в два света по фасаду. Портал закрыт кирпичной кладкой, с устройством балкона, крупного дверного и оконного проемов, уничтожена колокольная башня, изменен интерьер и экстерьер здания.

Двухэтажное кирпичное здание было построено не позднее 1864 года к северо-западу от бывшей крепости. Исследователи установили, что первые выходцы польско-литовского происхождения появились на территории Орловской губернии в конце XVI-XVII вв. В большинстве своем они оказывались здесь по служебной необходимости и проживали в последующем до начала XX в.. На территории будущей губернии было всего 16 таких фамилий, в том числе Балицкие, Барановские, Брусиловы, Вербицкие, Мозалевские, Роговские, Тухачевские и др. С 1855 года из орловской Квартирной комиссии ежемесячно отпускались 15 рублей серебром на наем дома для помещения римско-католической церкви. Таким образом, строительство отдельного здания было крайне необходимым. На построение церквей иностранных исповеданий в России требовалось предварительное разрешение местного епархиального начальства. Оно было получено в феврале 1860 года, причем к моменту подачи губернским властям прошения о разрешении строительства было уже куплено место под строительство будущего храма.

Сумма, уплаченная за данный участок, составила 275 рублей серебром и была взята из добровольных приношений прихожан на строительство храма. Выбор места был определен его удаленностью от православных церквей. Первоначально в 1860 году для совершения богослужений была сооружена часовня-каплица. Освящен костел был в честь Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы Девы Марии. Кроме главного алтаря имелись боковые с деревянными престолами и резными украшениями: правый — во имя святого Антония Падуанского, левый — Святейшего Сердца Иисуса.

ИА «Орелград»