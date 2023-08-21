Для орловских медучреждений закупят ещё 11 автомобилей

21.8.2023 | 13:02 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Соответствующее поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как уточнили в депздраве, транспорт получат

  • больница имени Боткина,
  • Детская поликлиника №3 Орла,
  • Глазуновская ЦРБ,
  • Дмитровская ЦРБ,
  • Должанская ЦРБ,
  • Ливенская ЦРБ,
  • Малоархангельская ЦРБ,
  • Мценская ЦРБ,
  • Новодеревеньковская ЦРБ,
  • Новосильская ЦРБ
  • и Плещеевская ЦРБ.

Ожидается, что машины помогут врачам вовремя добираться до пациентов в удалённых населённых пунктах, а также обеспечат бесперебойную работу медицинских служб.

Ранее стало известно, что главный врач детской поликлники №1 областного центра передал участникам СВО свой личный УАЗик.

ИА «Орелград»


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