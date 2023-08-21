Для орловских медучреждений закупят ещё 11 автомобилей

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.
Соответствующее поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Как уточнили в депздраве, транспорт получат
- больница имени Боткина,
- Детская поликлиника №3 Орла,
- Глазуновская ЦРБ,
- Дмитровская ЦРБ,
- Должанская ЦРБ,
- Ливенская ЦРБ,
- Малоархангельская ЦРБ,
- Мценская ЦРБ,
- Новодеревеньковская ЦРБ,
- Новосильская ЦРБ
- и Плещеевская ЦРБ.
Ожидается, что машины помогут врачам вовремя добираться до пациентов в удалённых населённых пунктах, а также обеспечат бесперебойную работу медицинских служб.
Ранее стало известно, что главный врач детской поликлники №1 областного центра передал участникам СВО свой личный УАЗик.
ИА «Орелград»