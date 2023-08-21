Для орловских медучреждений закупят ещё 11 автомобилей

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Соответствующее поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как уточнили в депздраве, транспорт получат

больница имени Боткина,

Детская поликлиника №3 Орла,

Глазуновская ЦРБ,

Дмитровская ЦРБ,

Должанская ЦРБ,

Ливенская ЦРБ,

Малоархангельская ЦРБ,

Мценская ЦРБ,

Новодеревеньковская ЦРБ,

Новосильская ЦРБ

и Плещеевская ЦРБ.

Ожидается, что машины помогут врачам вовремя добираться до пациентов в удалённых населённых пунктах, а также обеспечат бесперебойную работу медицинских служб.

Ранее стало известно, что главный врач детской поликлники №1 областного центра передал участникам СВО свой личный УАЗик.

ИА «Орелград»