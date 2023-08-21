Под Орлом задержали курьера телефонных мошенников

21.8.2023 | 12:31 Закон и порядок, Новости

Он оказался несовершеннолетним.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по нашему региону, жертвой преступников чуть не стала 87-летняя жительница посёлка Биофабрика (расположенного в Орловском муниципальном округе).

Мошенники действовали по уже привычной схеме. Сначала пенсионерке позвонила женщина, которая представилась её дочкой. Она рассказала, что стала виновником ДТП с пострадавшими. После трубку взял «лжеследователь», предложивший уладить дело за солидную сумму денег – 600 тысяч рублей.

Деньги должен был забрать курьер. Позднее выяснилось, что это 17-летний житель Тульской области (из города Суворов). Его задачей являлось перевести сумму на определённый счёт, оставив себе 2,5% за услуги.

Однако, благодаря слаженной работе тульских и орловских полицейских, молодого человека задержали, а деньги изъяли. Сейчас полиция проверяет его на причастность к другим подобным преступлениям.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас он находится под домашним арестом.

ИА «Орелград»


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