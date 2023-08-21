В Орле коммунальщиков наказали за безответность

Они не ответили на запрос жильца вовремя.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, к административной ответственности привлекли виновное должностное лицо – сотрудника ООО «ЖЭУ №21».

Ранее жительница Орла обратилась в управляющую организацию через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Она оставила там заявление по вопросу содержания общедомового имущества.

Однако, в нарушение существующих требований федерального законодательства, ответа на обращение, в положенный законом срок, так и не последовало. В итоге в дело вмешалась прокуратура.

В отношении должностного лица управляющей организации возбудили административное дело. После, уже решением мирового судьи, виновного привлекли к ответственности. В настоящий момент судебный акт вступил в законную силу.

ИА «Орелград»