Дороги без дорожных знаков нашли под Орлом

Дмитровский районный суд счел такие трассы опасными для участников дорожного движения.

Вступило в силу решение по административному делу, вынесенное Дмитровским районным судом Орловской области по иску местного прокурора. Сам иск был предъявлен в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Прокурор просил признать незаконным бездействие администрации Дмитровского района, выразившееся в непринятии мер по организации безопасного движения в границах городского поселения Дмитровск.

Ранее прокуратура района провела проверку соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности, а также о безопасности дорожного движения, в ходе которой были выявлены нарушения. В частности, она нашла в городе Дмитровске более десятка участков дорог, на которых отсутствуют обязательные дорожные знаки и дорожная разметка. В основном, речь шла об отсутствии знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу» на перекрестках. Кроме того, на улицах не нашлось дорожной разметки.

Кроме того, прокуратура проверила техническое состояние дорог. Проверкой было установлено, что, например, по улице Красной дорожное полотно имеет выбоины и не соответствует требованиям ГОСТ. «Незаконные» выбоины были обнаружены на пересечении с улицами Пионерской и Толкачева, а на пересечении с улицей Рабоче-Крестьянской было обнаружено «выкрашивание асфальта». В районе улицы Октябрьской проезжая часть с грунтовым покрытием, как выяснилось, имеет келейность, что тоже не соответствует установленным нормам и требованиям.

По мнению истца, перечисленные в иске обстоятельства угрожают безопасности дорожного движения. На момент подачи иска допущенные нарушения не были устранены. «В результате бездействия администрации Дмитровского района нарушаются предусмотренные федеральным законодательством права граждан на безопасное и комфортное движение в пределах населенного пункта», — заявила прокуратура. Суд в целом согласился с такими выводами и иск удовлетворил. Бездействие чиновников признали незаконным и отвели им три месяца на то, чтобы установить на перекрестках дорожные знаки и нанести дорожную разметку, а также провести ремонт дорожного полотна.

ИА «Орелград»