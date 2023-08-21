Глав орловских учреждений будут проверять на коррупцию

Проверке будут подвергать также соискателей на замещение высоких постов.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в «Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Орла, и руководителем муниципального учреждения города Орла». Речь идет об исполнении требований Федерального закона «О противодействии коррупции». Некоторые пункты в правилах были переписаны, а некоторые дополнили документ.

Согласно новой версии, руководитель уполномоченного структурного подразделения мэрии представляет главе города доклад о результатах проверки соискателя. В нем должно содержаться одно из следующих предложений: о назначении гражданина, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения, или об отказе. Если проверка коснулась действующего директора, то глава управления должен предложить мэру применить к директору учреждения меры дисциплинарной ответственности или доложить о невозможности привлечения к ответственности за совершенное коррупционное правонарушение. Последний вариант предусмотрен на случай увольнения директора после завершения проверки и до принятия решения о применении к нему взыскания за коррупционное правонарушение.

В докладе мэру может содержаться и другая полезная информация, к примеру, о невозможности завершения проверки в отношении руководителя муниципального учреждения. Например, из-за его увольнения в ходе такой проверки. Кстати, проверки будут касаться и банковских счетов глав учреждений. Так, подозрения в коррупции могут возникнуть в случае, если на счета директора, его жены или несовершеннолетних детей поступят денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. Дополнительные нормы дают мэру право направлять материалы проверки после увольнения руководителя муниципального учреждения в органы прокуратуры.

ИА «Орелград»