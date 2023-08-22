Вирус АЧС добрался до Дмитровска

Ограничительные мероприятия введены еще на одной орловской территории.

Губернатор Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Карантин введен в Дмитровском районе, где ранее на расстоянии около одного километра южнее села Лубянки Лубянского сельского поселения был обнаружен труп дикого кабана. Протоколом Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» было подтверждено, что причиной гибели животного стал вирус АЧС.

Участок площадью шесть квадратных метров, где был обнаружен кабан, Клычков постановил считать инфицированным объектом по африканской чуме свиней. Он же утвердил план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и предотвращению распространения возбудителя болезни на отдельных территориях Орловской области. Главе Дмитровского района рекомендовано на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области на период действия карантина поручено обеспечить мероприятия по регулированию численности дикого кабана на территории охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, прилегающих к территории инфицированного объекта в радиусе 30 км. Напомним, ранее вирус АЧС был обнаружен в Сосковском районе, там также введен карантин.

Кроме того, областные власти уже распорядились провести добычу дикого кабана с изъятием до 100 процентов особей, а также провести отбор биоматериала от каждого добытого кабана и доставить его в спецорганизацию для проведения лабораторного мониторинга в целях выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых особей диких кабанов. Также будет принято решение по обследованию охотничьих угодий, прилегающих к территории инфицированного объекта в Дмитровском районе радиусе 30 км «в целях выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов».

ИА «Орелград»