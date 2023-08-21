Орловца наказали за военные пайки

Минобороны засудило орловского предпринимателя.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело о нарушении авторских прав. Истцом выступило Министерство обороны Российской Федерации, ответчиком – индивидуальный предприниматель из Орловской области. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, выступили Грязинский пищевой комбинат и АО «Военторг». Принимал участие в деле и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Минобороны просило суд о взыскании с бизнесмена компенсации в размере 120 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков. Было установлено, что в феврале 2023 года предприниматель получил претензию о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем взыскания компенсации и фактически понесенных расходов. Дело в том, что ранее в принадлежащем бизнесмену «военном» магазине был зафиксирован факт продажи товаров под брендом «Армия России».

Оказалось, что товар продавался незаконно, за что предприниматель был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Кстати, решение по административным материалам тогда тоже вынес арбитражный суд Орловской области. Впрочем, бизнесмен не спорил по факту выплаты компенсации, однако просил снизить ее размер. Такую же просьбу в своем отзыве представил суду региональный бизнес-омбудсмен. Он счел законным и обоснованным взыскание с ИП компенсации в размере 72 тысячи рублей с учетом сложившейся судебной практики по рассмотрению аналогичных споров. Уполномоченный указал на то, что ИП «является добросовестным субъектом малого и среднего предпринимательства в форме микропредприятия, своевременно устранил и более не допускает выявленных нарушений, а также в текущих условиях проведения в стране специальной военной операции оказывает активную гуманитарную помощь военнослужащим, принимающим участие в СВО в Украине».

Факт нарушения был установлен на основании отзыва «Военторга». В нем было указано, что права на товарные знаки под общим брендом «Армия России» принадлежат Министерству обороны, которое не давало орловскому предпринимателю официального разрешения на торговлю такими товарами. Между тем, в магазине был вскрыт факт реализации контрафактного товара, а именно индивидуального рациона питания (ИРП). «Реализованные ответчиком ИРП производятся в рамках государственного контракта с единственной целью — обеспечения питанием военнослужащих Российской Федерации. Каждая из единиц ИРП содержит на коробке надпись, повторяющуюся четыре раза, с каждой стороны — «Не для продажи», – говорится в материалах суда.

Интересно, что ИРП, реализованные в Орле в обычном магазине, как установил суд, поставлялись в порядке исполнения государственного контракта от 30 января 2019 года на оказание услуг по организации питания для нужд Минобороны напрямую в продовольственную службу соответствующего военного округа через склады центра материально-технического обеспечения военных округов. Выдача ИРП со склада осуществляется по заявкам командиров воинских частей.

В гражданский оборот ИРП, маркированные комбинированным товарным знаком «Армия России», непосредственно правообладателем (Минобороны России), лицензиатом (АО «Военторг»), а также поставщиком (ПАО «Грязинский пищевой комбинат»), либо с их согласия не вводились. Пайки были предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих. Остается только гадать, как они оказались в магазине в свободной продаже. Суд исковые требования удовлетворил частично и постановил взыскать с ИП в пользу Минобороны компенсацию в размере 72 тысячи рублей.

ИА «Орелград»