Губернатор утвердил краткосрочный план капремонта

Действие нового документа будет рассчитано по 2026 год включительно.

Губернатор Андрей Клычков утвердил краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Действие документа рассчитано на 2024-2026 годы. Задачи краткосрочного плана: создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, информирование населения о сроках проведения и объемах работ, а также снижение величины физического износа элементов зданий.

Ожидаемые результаты реализации краткосрочного плана также утверждены официально. Так, в 2024 году предполагается проведение капитального ремонта 100 многоквартирных домов, а в 2025 году – 132 домов, собственники помещений в которых формируют фонд на счете регионального оператора. В 2026 году будут капитально отремонтированы 50 МКД, собственники копят деньги на это на счете регионального оператора, а также 112 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.

Таким образом, всего в период реализации краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 393 многоквартирных домов, в том числе 281 многоквартирного дома за счет денег, собранных регоператором, и 112 домов, собранных самими жителями на специальном счете. Отметим, что областной программой в целом за весь период ее реализации предусмотрено проведение капитального ремонта 4356 многоквартирных домов общей площадью 14 846 999,83 квадратных метров.

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана, утвержден в размере 2,099 миллиарда рублей. Из них в 2024 году будет выделено 585,875 миллиона рублей, в 2025 году – 1,265 миллиарда рублей, в 2026 году – 248,013 миллиона. Добавим, что в краткосрочный план включены многоквартирные дома, в которых имеется лифтовое оборудование, отработавшее назначенный срок службы и требующее проведения капитального ремонта, а также многоквартирные дома, в отношении которых органами местного самоуправления представлены заявки о необходимости проведения досрочного капитального ремонта крыш.

ИА «Орелград»