Орловская школа задолжала за охрану

Частному охранному предприятию за деньгами пришлось идти в суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Штурм» к средней общеобразовательной школе № 30 города Орла. Истец поставил вопрос о взыскании задолженности в сумме 852,58 тысячи рублей, а также неустойки в размере 3600,5 рубля с дальнейшим начислением пени по день фактического исполнения обязательства. Кроме того, от школы потребовали оплатить судебные расходы.

Как установил суд, в феврале 2023 года между ЧОО «Штурм» и школой был заключен контракт. Охранная организация взяла на себя обязательства «выполнить работы в системе оповещения по ГО и ЧС». Цена контракта была определена в размере 562,89 тысячи рублей. Спустя месяц стороны заключили еще один контракт на выполнение исполнителем работ по проведению монтажа охранной сигнализации. Его цена составила 289,7 тысячи рублей.

Подрядчик полностью выполнил принятые на себя по контрактам обязательства, что подтверждается актами выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ. Причем акты были подписаны заказчиком без замечаний и возражений по качеству и объему работ. Однако школа контракт так и не оплатила. Как отмечено в решении суда, заказчик ни после истечения установленного контрактами срока оплаты работ, ни после обращения с претензиями об оплате заложенности денег не получил.

Впрочем, согласно актам сверки взаимных расчетов ответчик признал заявленную сумму долга за выполненные исполнителем по контрактам работы. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению, и постановил взыскать с школы и основной долг, и пени, и возмещение истцу судебных расходов. Напомним, что образовательные организации обязаны установить в своих помещениях системы оповещения об угрозе ЧС и эвакуации. Такое требование прописано в законодательстве об антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

ИА «Орелград»