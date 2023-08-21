Клычков разъяснил архитектурную загадку на Александровском мосту

Оказалось, что это вовсе не пандус.

Соответствующее фото накануне появилось в социальных сетях. Большинство комментаторов решили, что на сходе с моста построили пандус, который упирается прямо в стену. В связи с этим они разразились гневными отзывами.

Однако в дело вмешался сам губернатор Орловской области Андрей Клычков, тоже оставивший комментарий под одним из таких постов.

«Если внимательно посмотреть, то там технически невозможно сделать пандус, мешает стена. Это не пандус. Очевидно. Там, к сожалению, ничего другого сделать нельзя было, чтобы было красиво и более-менее гармонично», — пояснил он.

«Кто хоть раз там спускался, тот помнит, что там было всегда так. Иного варианта нет», — добавил губернатор.

Таким образом, речь идёт всего лишь об архитектурном решении. Что касается пандуса, то в этом месте его вообще нет. Этот факт тоже стал причиной для ряда отрицательных откликов, уже на заявление губернатора.

ИА «Орелград»