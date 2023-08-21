Новый орловский мусорный полигон скоро заработает

Его нужно внести в территориальную схему обращения с отходами.

Такую информацию озвучили на сегодняшнем заседании областного правительства, сообщают «Орловские новости». Речь идёт о полигоне ООО «Экополис», который обустроит казанское ООО «Эттон-Центр». Отметим, что компанию-исполнителя выбрали без конкурса – решением региональных властей.

Сам вопрос о создании полигона остро встал весной этого года. Тогда руководитель компании «ЭкоСити» Юрий Парахин (тёзка мэра Орла) объявил о приостановке работы своего предприятия. Бизнесмена не устраивали условия, предложенные областными властями.

Как рассказал на заседании Григорий Шайкин, глава департамента ЖКХ Орловской области, ООО «Экополис» направило в региональную администрацию официальную заявку на включение объекта в территориальную схему обращения с отходами. После этой процедуры полигон можно будет использовать по назначению.

Что касается старого полигона, то его судьба решится, в том числе, и на открытом голосовании, которое проходит на портале Госуслуг.

ИА «Орелград»