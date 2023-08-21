Под Орлом на «Слива-граде» выступят «Белорусские Песняры»

Мероприятие пройдёт во второй раз.

Историко-гастрономический фестиваль «Слива-град» состоится 26 августа в посёлке Кромы. Участники встретятся на двух площадках – на центральном стадионе и у старого фонтана. Для каждой из них подготовят отдельную праздничную программу.

Наиболее значительным событием станет концерт ансамбля «Белорусские Песняры», запланированный на 20:30 (0+). Также состоятся выступления Московского казачьего хора, трио «Фавориты» (Москва) и ансамбля «Ватага» (Брянск), орловского оркестра Академии ФСО.

Всего в программе фестиваля около 25 мероприятий для разных возрастов, в том числе, шоу мыльных пузырей, показательные выступления байкеров, салют и многое другое.

Отдельные программы представят конный клуб «Вязки» и Орловский кукольный театр. Также в планах — выставка исторических и военных костюмов и «Ярмарка мастеров».

ИА «Орелград»