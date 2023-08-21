В Орле ущерб от ЧС оценит спецкомиссия

Коллегиальный орган создан по решению мэра города.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал сразу два постановления. Первым он утвердил «Положение о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла». Другим документом председателем этого коллегиального органа назначен Вадим Ничипоров, первый заместитель мэра. Также Юрий Парахин утвердил формы актов осмотра имущества физических и юридических лиц, пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Комиссия будет работать в период введения на территории города Орла режима чрезвычайной ситуации. Ее основной задачей является оценка величины ущерба в денежном эквиваленте, нанесенного гражданам и объектам, находящимся в муниципальной собственности, а также оценка планируемых затрат для выполнения мероприятий по ликвидации ЧС. В функции комиссии входит рассмотрение документов, поданных гражданами или руководителями организаций, являющихся правообладателями пострадавших объектов, проведение проверки сведений и документов, представленных заявителями.

Также члены комиссии будут сами осматривать имущество, пострадавшее от чрезвычайных ситуаций и изучать заключения специализированных экспертных организаций. К полномочиям относится и точное определение ущерба, причиненного имуществу заявителей, которое должно оформляться специальной справкой об оценке ущерба. Новая комиссия должна наладить взаимодействие с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла.

Она получила право запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных ведомств, органов исполнительной власти Орловской области, администрации Орла, а также физических и юридических лиц необходимую информацию. При рассмотрении документов о возмещении материального ущерба, причиненного гражданам или юридическим лицам чрезвычайными ситуациями, комиссия не обязана, но вправе приглашать на свои заседания самих заявителей или должностных лиц и специалистов. В исключительных случаях, а также в период осложнения эпидемиологической обстановки, угрозы распространения инфекционных заболеваний заседания комиссии могут быть организованы в формате видеоконференций. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом заседания. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Первичная оценка стоимости утраченных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, рассчитывается исходя из рыночной стоимости 1 квадратного метра, определенной в отчете независимой экспертной организации. При подсчете предполагаемого размера убытков, связанных с изъятием земельного участка и помещений в доме для муниципальных нужд, комиссия руководствуется статьей 32 Жилищного кодекса РФ. Оценка размера вреда муниципальному имуществу производится из расчета его рыночной стоимости по результатам исследования, выполненного экспертной организацией. Акт осмотра имущества лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории города Орла, оформляется на основании заключения специализированных экспертных организаций.

ИА «Орелград»