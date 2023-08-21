Под Орлом «восьмёрка» сбила двух велосипедистов

Пострадавшие госпитализированы.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 19 августа в 19 часов 10 минут на трассе «Ливны – Навесное» (в Ливенском районе). 59-летний мужчина ехал на ВАЗ-21108 по 9-му километру дороги.

Водитель автомобиля допустил наезд сразу на двух велосипедистов – 48-летнего и 17-летнего (1975-го и 2006-го года рождения). Они ехали в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедисты получили травмы, госпитализированы», — рассказали в дорожной инспекции.

Также за выходные произошло ещё как минимум три ДТП с пострадавшими. В результате получили травмы восемь человек, госпитализированы трое из них.

ИА «Орелград»