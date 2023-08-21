Орловские клещи усилили активность

Зарегистрированы новые случаи боррелиоза.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, за последнюю неделю зарегистрировано 6 новых случаев клещевого боррелиоза. Неделей раньше их было 12, ещё неделей раньше – 6. При этом на начало июля было известно всего о троих таких заболевших.

Все случаи имели место среди совершеннолетнего населения. Всего в текущем сезоне от укусов клещей, по официальным данным, пострадали 1798 жителей Орловской области, в том числе 611 детей.

За это время специалисты провели обработку от клещей на площади в 391 гектар. Около трети этих территорий (115 гектар) относятся к детским летним санаториям и лагерям – как загородным, так и дневного пребывания. Обработки проводились силами «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и «Орловской дезинфекционной станции».

ИА «Орелград»