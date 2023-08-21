В Орле перекроют важный проезд

Он станет «непроездным» на 18 дней.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, ограничения вводятся в межквартальном проезде, который начинается у дома по Автовокзальной, 30, и заканчивается у здания по Комсомольской, 251. Они связаны с работами по ремонту участка теплосети.

Запрет на движение транспортных средств начнёт действовать завтра в 8 часов и будет аннулирован 8 сентября в 17 часов. Таким образом, ограничения вводятся примерно на 18 дней.

Водителям предлагается объезжать территорию по следующему маршруту: улица Автовокзальная – переулок Дарвина – улица Комсомольская – переулок Маслозаводской — улица Автовокзальная.

ИА «Орелград»