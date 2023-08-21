Орловских чиновников обязали построить детскую площадку

21.8.2023 | 18:01 Закон и порядок, Новости

Родителям помогла прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Надзорное ведомство провело проверку в Троснянском районе на территории Воронецкого сельского поселения. В нём проживают более 2600 человек, в том числе более 170 несовершеннолетних. Тем не менее, в поселении отсутствуют общедоступные детские площадки, предназначенные для массового использования.

В итоге прокуратура направила в суд соответствующее требование, обращённое к администрации поселения. Ведомство предписало чиновникам не только принять меры к обустройству площадки, но и определить организацию, которая займётся её содержанием.

Кромской районный суд, который рассматривал иск, удовлетворил его. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ранее стало известно, что сотрудника орловской УК привлекли к ответственности за нежелание своевременно отвечать на запросы жильцов.

ИА «Орелград»


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