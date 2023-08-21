В Орловской области госпитализировали мотоциклиста

21.8.2023 | 16:21 Новости, Происшествия

Мужчина разбился в ДТП.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла во Мценске накануне (в 23 часа 45 минут). Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

38-летний мужчина ехал на мотоцикле Motoland по улице Автомагистраль. Он следовал со стороны переулка Стрелецкого в сторону переулка Дорожного.

Однако в районе дома №4 он налетел на упавшее дерево. Столкновение оказалось серьёзным – мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее в ГИБДД сообщили, что этой ночью на Орловщине «Лада» налетела на отбойник.

ИА «Орелград»


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