У орловца изъяли 100 кустов конопли

Также полиция «арестовала» около 900 граммов уже готовой марихуаны.

Крупное изъятие произошло в Ливенском районе. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, в преступлениях подозреваются двое местных жителей 52-х и 45-ти лет.

Мужчин задержали непосредственно в Ливнах при попытке сбыть 85 граммов марихуаны. Полиция возбудила дело по антинаркотической 228-й статье УК, квалифицировав это как «значительный размер».

Проводя обыск в личном домовладении более младшего подозреваемого (1978-го года рождения), полицейские обнаружили ещё 808 граммов готового наркотика, а также около ста кустов конопли. Наркосодержащие растения находились в теплице, а наркотическое средство – в пластиковой ёмкости.

В итоге в отношении данного гражданина возбудили ещё два уголовных дела – в связи с незаконным культивированием «наркорастений» (231-я статья УК РФ) и незаконным хранением наркотиков в крупном размере (в рамках той же 228-й статьи УК РФ). Оба подозреваемых заключены под стражу.

ИА «Орелград»