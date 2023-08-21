У орловца изъяли 100 кустов конопли

21.8.2023 | 10:41 Закон и порядок, Новости

Также полиция «арестовала» около 900 граммов уже готовой марихуаны.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Крупное изъятие произошло в Ливенском районе. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, в преступлениях подозреваются двое местных жителей 52-х и 45-ти лет.

Мужчин задержали непосредственно в Ливнах при попытке сбыть 85 граммов марихуаны. Полиция возбудила дело по антинаркотической 228-й статье УК, квалифицировав это как «значительный размер».

Проводя обыск в личном домовладении более младшего подозреваемого (1978-го года рождения), полицейские обнаружили ещё 808 граммов готового наркотика, а также около ста кустов конопли. Наркосодержащие растения находились в теплице, а наркотическое средство – в пластиковой ёмкости.

В итоге в отношении данного гражданина возбудили ещё два уголовных дела – в связи с незаконным культивированием «наркорастений» (231-я статья УК РФ) и незаконным хранением наркотиков в крупном размере (в рамках той же 228-й статьи УК РФ). Оба подозреваемых заключены под стражу.

Фото: Управление МВД по Орловской области
Фото: Управление МВД по Орловской области
Фото: Управление МВД по Орловской области
Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»


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