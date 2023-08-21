В Орле отключили горячую воду ещё на пяти улицах

Предоставление услуги возобновится 31 августа.

Как сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго», сегодня утром горячее водоснабжение перестали предоставлять ещё по 23 адресам:

улица Кромская, дома №№ 8, 9, 10, 11,

улица Планерная, дома №№ 53, 55 (лицей №40), 57, 59, 61, 65 (детский сад №7), 67, 69,

улица Машкарина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А (детский сад №87), 20,

улица Чечневой, 1,

улица Саханская, 3.

Причиной является ремонт тепловых сетей. Подача горячей воды возобновится 31 августа в 17 часов.

В то же время в пресс-службе городской администрации напомнили, что плановые летние отключения, которые проводит ПАО «Квадра», продлятся до сегодняшней полуночи. По этой причине горячая вода уже две недели не предоставляется в большую часть города (а именно в дома, которые получают услугу от Орловской ТЭЦ).

ИА «Орелград»