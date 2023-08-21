Этой ночью на Орловщине «Лада» налетела на отбойник

Госпитализированы двое человек.

ДТП случилось сегодня в 00:05 на трассе «Крым» на 436-м километре (на территории Троснянского района, рядом с райцентром). Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Автомобиль «Лада Ларгус» ехал со стороны Курска в сторону Москвы. Наезд на бетонный отбойник произошёл по вине водителя – 27-летнего мужчины.

В итоге в больнице оказался он сам, а также его 50-летняя пассажирка. Ещё двое пассажиров (мужчины 50-ти и 30-ти лет) также получили травмы, но не были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе «восьмёрка» сбила двоих велосипедистов, в том числе, одного несовершеннолетнего.

ИА «Орелград»