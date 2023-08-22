Аграриям выдадут субсидии за специально обученных работников

Объявлено о начале приема заявлений на предоставление субсидии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о начале приема заявлений на предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Финансирование обеспечивается в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». Правила предусматривают возмещение заявителям затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении.

Указанные договоры заключаются в рамках регионального проекта развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях по линии основного мероприятия «Содействие занятости сельского населения». Прием заявок и документов стартует 4 сентября в 9.00 часов и продлится по 18.00 часов 29 сентября 2023 года. Условия субсидирования предусматривают возмещение заявителю 90 процентов фактически понесенных (в году предоставления субсидии или в предшествующем году) затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Возмещение 30 процентов фактически затрат предусмотрено по договорам с обучающимися в иных образовательных организациях.

Сельхозтоваропроизводители должны представить в департамент документы, подтверждающие наличие у них такого статуса, справку-расчет о сумме субсидии, копию ученического договора или договора о целевом обучении, копии документов, подтверждающих фактические затраты на указанные цели, выписку из приказа о зачислении работника на обучение в образовательную организацию, с которой заключен ученический договор или договор о целевом обучении, справку, подтверждающую обучение.

Также потребуется копия лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, с которой заключен ученический договор или договор о целевом обучении и справка об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Заявитель сам несет ответственность за достоверность представляемых им сведений.

ИА «Орелград»