В Орле в больнице Боткина появилось новое оборудование

Оно предназначено для оказания паллиативной помощи.

Подробности рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. В частности, для учреждения закупили портативный электрический аппарат искусственной вентиляции лёгких. Такое устройство применяется в целях длительной респираторной поддержки больных в домашних условиях.

Также в больнице появились два аспираторамеханических инсуффлятора. Эти приборы используются для помощи пациентам, неспособным самостоятельно очистить свои дыхательные пути.

Вся аппаратура укомплектована сменными фильтрами, а также пульсоксиметром (прибором, который измеряет уровень насыщения капиллярной крови кислородом). Новая техника будет применяться для оказания паллиативной помощи пациентам по назначению их лечащих врачей.

ИА «Орелград»