В Орле в больнице Боткина появилось новое оборудование

22.8.2023 | 18:45 Медицина, Новости

Оно предназначено для оказания паллиативной помощи.

Фото: vk.com/bolnicabotkina

Подробности рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. В частности, для учреждения закупили портативный электрический аппарат искусственной вентиляции лёгких. Такое устройство применяется в целях длительной респираторной поддержки больных в домашних условиях.

Также в больнице появились два аспираторамеханических инсуффлятора. Эти приборы используются для помощи пациентам, неспособным самостоятельно очистить свои дыхательные пути.

Вся аппаратура укомплектована сменными фильтрами, а также пульсоксиметром (прибором, который измеряет уровень насыщения капиллярной крови кислородом). Новая техника будет применяться для оказания паллиативной помощи пациентам по назначению их лечащих врачей.

ИА «Орелград»


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