В Орле выросло число заключенных под стражу

Рост показателя связан с увеличением ходатайств следствия.

В Орловской области в 2022 году по сравнению с 2020 и 2021 годами увеличилось количество поступивших ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поступивших от органов следствия. Соответственно, выросло и число удовлетворенных ходатайств. Так, всего за 2022 год в суды региона поступило 488 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них было удовлетворено 396, или 81 процент. Также было отказано в удовлетворении 92 ходатайств, или в 19 процентах случаев. Такая информация была озвучена в ходе круглого тола, проведенного для прессы и общественности в Орловском облсуде.

«Анализ статистических данных показывает, что мера пресечения в виде заключения под стражу остается наиболее распространенной мерой пресечения, как в нашем регионе, так и в целом по Российской Федерации, из тех, которые применяются судом, — следует из отчета о мероприятии пресс-службы Орловского облсуда. — Между тем, за последние три года наблюдается определенный рост удовлетворения судами ходатайств органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, а также применение этих мер как альтернативных заключению под стражу».

Согласно приведенной статистике, в минувшем году из 16 ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста орловские суды удовлетворили 13. Для сравнения, в 2021 году из 10 таких ходатайств было удовлетворено 7, в 2020 году из 15 рассмотренных ходатайств было удовлетворено 12. Кроме того, в 2022 году орловскими судами были удовлетворены все пять поступивших ходатайств об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. В 2021 году также было подано пять таких ходатайств, но лишь одно из них было удовлетворено. Статистика 2020 года – также одно удовлетворенное ходатайство из четырех поданных. Указанные цифры говорят о том, что данная мера пресечения стала применяться активнее.

«Шире судами стали применяться альтернативные меры пресечения при решении вопроса об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в облсуде. — В 2022 году в девяти случаях при отказе в удовлетворении таких ходатайств был применен запрет определенных действий, то есть суды отказали в продлении содержания под стражей; в 25 случаях – заменен на домашний арест. Орловским областным судом как судом второй инстанции также используется практика избрания альтернативных мер пресечения при пересмотре судебных постановлений в апелляционном порядке по ходатайству следственных органов об избрании либо продления меры пресечения».

ИА «Орелград»