Орловца обязали полгода отрабатывать бутылку водки

Желание употребить спиртное довело мужчину до скамьи подсудимых.

В Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Болховским районным судом. Оно было возбуждено в отношении ранее не судимого местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, или открытое хищение чужого имущества). Грабеж, как квалифицировал инцидент суд, произошел в октябре 2022 года. Обвиняемый зашел в торговый зал магазин сети «Магнит» около девяти часов утра.

Вероятно, он очень хотел употребить спиртное. Он подошел к стеллажу с алкогольной продукцией и взял с него одну бутылку водки «Беленькая золотая», объемом 0,5 литра и стоимостью 309 рублей 99 копеек. Спрятав похищенную бутылку водки в рукав, мужчина направился к выходу из магазина, не имея намерения расплатиться за товар. Противоправные действия заметила директор магазина, которая преградила «покупателю» путь и потребовала оплатить товар. Однако мужчина ее требования проигнорировал и пустился наутек.

Кстати, если бы директор магазина его не заметила, то хищение бутылки водки было бы квалифицировано как кража. А это уже совсем другая статья Уголовного кодекса. Но поскольку действия «покупателя стали носить открытый характер и стали очевидны для окружающих», его признали виновным в грабеже. В судебном заседании подсудимый виновным себя признал. Он рассказал, что после побега из магазина направился к местному рынку, в районе которого в одиночку выпил водку, а пустую бутылку выбросил.

Мужчина также признался, что с раннего утра распивал спиртное у себя дома. Когда оно закончилось, он решил сходить в магазин за добавкой. Денег у него на алкоголь не было, а выпить еще хотелось. Поэтому он решил спиртное украсть. Факт хищения был подтвержден записями камер видеонаблюдения. Суд признал грабителя виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из его заработной платы 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»