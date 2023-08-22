В Орле запретили повторные продажи туалетной воды

В нюансах противоправной торговой деятельности разбирался суд.

В Орле вступило в силу решение Советского районного суда, вынесенное по иску Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Последнее действовало в интересах неопределенного круга потребителей. Ответчиком стало местное ООО, которому принадлежит магазин «дешевых товаров». Как следует из материалов дела, в основу иска легли данные анализа, который сотрудники Роспотребнадзора проводили на сайте Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Речь идет о проекте «Честный знак». Контрольное мероприятие проводилось без взаимодействия с юридическим лицом.

Мониторинговую группу заинтересовали продажи в магазине, владелец которого выступил ответчиком. В частности, внимание привлекли факты продажи духов и туалетной воды. Такая продукция подлежит обязательной маркировке. Сделано это было для того, чтобы на прилавки не попадал контрафакт и фальсификат. У каждого такого товара имеется свой собственный уникальный код. После продажи он считывается государственной системой и списывается, больше по нему ничего продано быть не может.

Но это по закону, а на практике оказалось, что в орловском магазине по несколько раз продавали духи и туалетную воду с одним и тем же кодом, то есть разные, по сути, товары реализовывались с одинаковым средством идентификации, что уже вызывает подозрения в их подлинности. Например, в рамках мониторинга было установлено, что в магазине флакон парфюмерной воды для женщин продали 14 декабря 2022 года за 429 рублей. А 20декабря 2022 года тот же самый магазин, судя по данным идентификации, умудрился продать тот же самый флакон повторно и снова за 429 рублей.

Подобные манипуляции были выявлены и с другой парфюмерной продукцией. В конце 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области владельцу торговой точки было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако предприниматели его проигнорировали, а в марте 2023 года вновь были пойманы на повторных продажах духов и туалетной воды. Суд иск удовлетворил и признал действия компании, владеющей магазином, противоправными. Выразились они в непредоставлении потребителям полной, необходимой и достоверной информации о реализуемых товарах. Иными словами, компанию поймали на нарушении требований к маркировке товаров, а именно на неоднократной реализации парфюмерной продукции с одинаковым средством идентификации. Суд обязал компанию прекратить противоправные действия.

ИА «Орелград»