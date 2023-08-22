Орловца отправили в больницу после ДТП

22.8.2023 | 10:22 Новости, Происшествия

Авария произошла в Ливнах.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, накануне в 18 часов 30 минут на местной улице Воронежской столкнулись два автомобиля. Всё случилось у дома №23.

70-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21103 (одна из модификаций «десятки»), выполнял поворот налево. В этот момент он и «въехал» в «Ладу Ларгус». Она двигалась в попутном направлении сзади. За рулём сидел 49-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, доставлен в Ливенскую ЦРБ», — рассказали в дорожной инспекции.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП, в том числе два с пострадавшими. Телесные повреждения получили двое человек.

ИА «Орелград»


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