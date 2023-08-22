Орловца отправили в больницу после ДТП

Авария произошла в Ливнах.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, накануне в 18 часов 30 минут на местной улице Воронежской столкнулись два автомобиля. Всё случилось у дома №23.
70-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21103 (одна из модификаций «десятки»), выполнял поворот налево. В этот момент он и «въехал» в «Ладу Ларгус». Она двигалась в попутном направлении сзади. За рулём сидел 49-летний водитель.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, доставлен в Ливенскую ЦРБ», — рассказали в дорожной инспекции.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП, в том числе два с пострадавшими. Телесные повреждения получили двое человек.
ИА «Орелград»