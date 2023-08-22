Орловчанка уточнила рецепт через прокуратуру

Женщину не обеспечили медизделиями надлежащим образом.

Соответствующая проверка проводилась Новосильской межрайонной прокуратурой по заявлению местной жительницы. Ситуация оказалась не самой простой. Женщине поставили диагноз «сахарный диабет второго типа». Лечащий врач выдал ей рецепт на бесплатное получение средств диагностики — тест-полосок к глюкометру (прибор, измеряющий уровень сахара в крови).

Однако сотрудник медицинского учреждения не учёл, что полоски, на которые выдан рецепт, не подходят к модели глюкометра, принадлежащего орловчанке. В итоге она действительно получила эти медизделия бесплатно, но не смогла использовать по назначению.

Прокуратура внесла представление в адрес медучреждения. Его рассмотрели. После учреждение сформировало дополнительную заявку на тест-полоски, совместимые с данным конкретным устройством. Женщине выдали ещё один рецепт.

Ранее стало известно, что орловских чиновников обязали построить детскую площадку.

ИА «Орелград»