Орловские медики обследовали жителей ЛНР

У одной из пациенток выявили онкологию.

Команда специалистов из Покровской и Болховской ЦРБ отправилась в командировку в Троицкий район Луганской Народной Республики несколько дней назад. Напомним, что наша область и это муниципальное образование подписали договор о сотрудничестве.

Орловские врачи из Болховской ЦРБ привезли в ЛНР передвижной маммограф. На данный момент в рамках диспансеризации они выполнили 66 маммографий и 20 флюорографий.

В результате у одной пациентки удалось выявить онкологическое заболевание, ещё одну женщину отправили на дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Мобильный комплекс продолжит работу на территории Троицкого района до 31 августа. Затем его сменит такой же передвижной маммограф-флюорограф, но уже из Кромской ЦРБ.

Специалисты из Покровской ЦРБ занимаются тем, что передают свой ценный опыт луганским коллегам. В частности, для них организуют специальные консультации и семинары по контрактным закупкам.

ИА «Орелград»